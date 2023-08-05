5 августа
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Жизнь

Народные приметы на Калинники-Малинники. Почему запрещено долго спать 5 августа

5 августа - народный праздник Трофим Бессонник и церковное празднование икон Божией Матери «Почаевская» и «Всех скорбящих Радость (с грошиками)».

Калина.
Калина.
unsplash.com

Что принято делать на Трофима Бессонника

День называют Бессонником, потому что начиналась горяча пора работы в поле - работали от рассвета до заката, нельзя было долго спать и лениться.

Другое название этого дня — Калинники-Малинники, это период сбора калины и малины. Мечтающие о невиданной красоте и большой любви девушки старались сегодня съесть хотя бы одну ягодку малины или умыться соком калины.

Перед эти днем следует положить под подушку железный предмет - они станут оберегом от нечистой силы.

Калина.
Калина.
unsplash.com

Что нельзя делать на Калинники-Малинники

  • Не лежите долго в постели с утра, вечером нужно лечь рано.
  • Нельзя делать бесполезную, неважную работу. Труд пройдет зря и приведет к большим проблемам в деятельности.
  • Нельзя одиноким мужчинам ходить в лес и на водоемы одним - раньше верили, что сегодня активны русалки, которые могут увести путника за собой и утопить в болоте или заблудить в чаще.
  • Нельзя рубить ствол и ветки калины — к несчастью в личной жизни.
  • Нельзя проявлять жадничать, скупиться, отказывать в помощи — к проблемам с финансами.
  • Нельзя работать на свежем воздухе в полдень - кто работает при зените солнца, накажут духи Полудницы. будет солнечный удар, обморок.
  • Нельзя давать пробовать сваренное варенье - заготовка испортится.
Малина, ягода.
Малина, ягода.
СС0

Народные приметы на 5 августа

  • Вечером по земле стелется туман — будет жаркая погода.
  • Голуби с самого утра прячутся в убежище — стоит ждать ненастье.
  • Несмотря на дождь, паук паутину принялся плести — к скорому улучшению погоды.
  • Сом на поверхности воды показывается — будет сильный дождь или гроза.
  • Филин громко ухает — к похолоданию.
  • Много муравьев вокруг муравейников — к скорой солнечной погоде.
  • Холодно — тепла не будет следующие 40 дней.
  • Много звезд на небе — стоить ожидать сильный дождь через пару дней.
  • Ярко-красный закат — будет сильный ветер.

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