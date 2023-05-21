Народные приметы на Ивана пшеничника. Что запрещено делать 21 мая

В народном календаре 21 мая отмечено как Иванов день. Его еще называли Иваном долгим и Иваном пшеничником. Православная церковь вспоминает апостола и евангелиста Иоанна Богослова – любимого ученика Иисуса Христа. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Ивана пшеничника

Иванов день не просто так прозвали Иваном пшеничником. 21 мая главной задачей крестьян становилась подготовка пашни к посеву пшеницы. Люди приговаривали:

"В Иванов день паши пашню под пшеницу.

Загоняй кобылицу и землю паши под пшеницу.

Засевая пшеницу на Иоанна Богослова".

Главным блюдом дня становились пшеничные пироги. По поверию, обилие пирогов обеспечит хороший урожай хлеба, которого хватит на весь год.

Выпечкой угощали нищих странников и путников. За это они желали хозяйке дома добрых всходов. Также странники кланялись пахотной полосе.

Пшеница. СС0

Что запрещено делать 21 мая?

Нельзя отпускать гостей с пустыми руками - каждый должен уйти с кусочком пирога.

Не стоит оставлять испеченные пироги на ночь. Если они все же остались, то пироги нельзя съедать - лучше отдать выпечку птицам.

Не рекомендуется стирать и гладить – одежда в скором времени придет в негодность.

Нельзя заниматься ремонтом, тяжелой работой, а также устраивать генеральную уборку.

Пшеница. Хлеб. CC0

Приметы Ивана пшеничника