14 июня
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Жизнь

Народные приметы на Исаакия-змеевика 12 июня: почему запрещено ходить в лес

В народном календаре 12 июня отмечают Исакиев день. В народе его прозвали Змеиным праздником, так как, по поверьям, в этот день пресмыкающиеся устраивают свадьбы. Святым покровителем даты стал преподобный Исаакий, игумен обители Далматской.

Змея.
Змея.
СС0

Приметы Искиева дня

Люди прозвали день Змеиным праздником из-за того, что различные гады с наступлением тепла выходили на землю из пещер и нор. По народному убеждению, змеи сцеплялись хвостами и шли по лезу "поездом". Правил свадебной процессией семиглавый змей.

Люди в этот день старались в лес не ходить, чтобы избежать смертельных укусов. В народе говорили: «На Змеевика не ходи в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбу».

Также день Исаакия считался благоприятным для посадки бобов. В марте собирали последний снег по оврагам, а в получившейся воде замачивали семена.

Питон, змея.
Питон, змея.
CC0

Что нельзя делать 12 июня?

  • Нельзя покидать свой дом в этот день, чтобы случайно не наткнуться на "змеиную свадьбу".
  • Не рекомендуется поднимать с земли находки и заводить новые знакомства - они принесут в дом несчастья.
  • Не стоит жечь костры - они привлекут злых духов.
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся - любой отказ станет причиной ужасных и плачевных последствий.
  • Запрещено ссориться и выяснять отношения - иначе наладить отношения в будущем будет непросто.
Змея
Змея
СС0

Приметы Исаакия-змеевика

  • Сова кричит – к похолоданию.
  • Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь.
  • Обильное цветение шиповника предвещает суровую зиму.
  • Кувшинки на реке закрылись и под воду ушли – к дождю.
  • Если утром на папоротнике листья закручиваются, то будет теплый и солнечный день.
  • Шмели беспокойно себя ведут – к осадкам.
  • Поздно вечером затрещал кузнечик – к погожему дню.
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