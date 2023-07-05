Народные приметы на Евсеев день. Что запрещено делать 5 июля

5 июля - народный праздник Евсеев день и церковный день памяти священномученика Евсевия Самосатского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах в этот день.

Что можно делать на Евсеев день

Этот день в старину считался временем встреч, свиданий, гостей. По поверьям, накануне Ульян и Ульяна никак не могли найти друг друга: когда он ее искал, она засмотрелась на текущую воду, а когда она очнулась и пошла его искать, Ульян уже ушел.

Стоит посетить своих родных и близких, помочь или просто порадовать их своим вниманием.

Хороший день для одиноких людей, которые давно мечтают о том, чтобы найти свою вторую половинку.

Чтобы избавиться от плохих мыслей, рано утром отправлялись в лес, обнимали дерево и рассказывали ему о своих бедах и печалях. Обнимают, как правило, лиственные деревья - вечнозеленые считают деревьями потустороннего мира. В подарок на стволы или веточки повязывали разноцветные ленточки или тряпочки. Жизнь начнет налаживаться.

Травники отправлялись на сбор трав, пока ещё лежит роса. Такая трава обладает чудотворными силами.

Помимо сбора целебных трав, готовили банные веники из различных пород деревьев (березовые, осиновые, дубовые). Такие веники, при использовании их в бане в течение года, выгонят хворь и все темное.

Занимались чисткой колодцев. По поверьям, в колодцы, которые не почистили, может вселиться нечисть, будет травить воду.

Лес, зелень, темный лес, природа. unsplash.com.

Что нельзя делать на Евсеев день

Не рекомендуется расставаться и разводиться. Влюбленным лучше быть рядом друг с другом, не отлучаться надолго. Если как можно больше времени проводить вместе, любовь станет ещё более сильной и крепкой.

Нельзя рисковать. Если надеяться сегодня на удачу, риск окажется провальным.

Не стоит отправляться в дальний путь. Если перенести поездку нельзя, нужно быть крайне осторожными - возможны неприятности в пути. Внимательность стоит проявить в дороге — за рулем, в общественном транспорте.

Нельзя ругаться с родными и близкими - можно нажить себе кровного врага, наладить отношения будет очень сложно или вовсе невозможно.

Нельзя оставлять весь улов с рыбалки. Часть нужно раздать родным, друзьям, соседям, нуждающимся.

Нельзя поддаваться соблазнам - слабость характера приведет к финансовым трудностям, серьезным проблемам личного плана.

Не стоит отправляться на шопинг, покупать одежду, технику, товары для быта и хозяйства — быстро придут в негодность.

Горы, природа, снежные горы, летние горы, озеро. unsplash.com.

Приметы на 5 июля

Дождь — к хорошему урожаю хлеба.

Паук разрывает и раскидывает свою паутину — к сильному ветру.

Паук активно плетет паутину — к солнечному дню.

Цветы заячьей капусты остались на ночь открытыми — к дождю.

Темные облака низко плывут — к дождю.

Туман над берегом — к сырой погоде.

В полдень появилась радуга — к ненастной погоде.

Вечером роса выпала — завтра будет хорошая погода.

Жара — начало зимы окажется суровое, морозное.

Много комаров — к теплу.

Вороны возле или над домом раскаркались — к беде.

В тихую погоду вихрь появился — перед дождём.

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