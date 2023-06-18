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Народные приметы на Дорофеев день. Что обязательно нужно сделать 18 июня

Дорофеев день, или «Воробьиные ночи», отмечают в народе 18 июня. Традиции, запреты и приметы праздника — материале altapress.ru.

Сад и огород.
Сад и огород.
открытые источники в интернете

Что можно и нельзя делать в Дорофеев день

Предки заметили, что в Дорофеев день расцветает «сон-трава» — волшебное растение, которое предсказывает спящим будущее. Однако, чтобы получить прогноз, люди читали специальные слова. На Руси приговаривали: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий».

По поверью, 18 мая нужно обязательно прополоть грядки и вырвать сорняки. Это приведет к большому урожаю.

Кроме того, на «Воробьиные ночи» рекомендуют следить за направлением ветра: южный — к теплу, а северный и северо-восточный — к непогоде.

Категорически запрещено 18 июня разговаривать с незнакомцами. Считается, что иначе нечисть в человеческом облике может выведать все тайны.

Народные приметы на Дорофеев день

  • Утром 18 июня много росы — к хорошему урожаю.

  • Туман стелется по воде в Дорофеев день — к дождю.

  • Тепло 18 июня — к богатому урожаю зерна.

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