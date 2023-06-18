Народные приметы на Дорофеев день. Что обязательно нужно сделать 18 июня

Что можно и нельзя делать в Дорофеев день
Предки заметили, что в Дорофеев день расцветает «сон-трава» — волшебное растение, которое предсказывает спящим будущее. Однако, чтобы получить прогноз, люди читали специальные слова. На Руси приговаривали: «Не мудрен сон на Дорофея, да вещий».
По поверью, 18 мая нужно обязательно прополоть грядки и вырвать сорняки. Это приведет к большому урожаю.
Кроме того, на «Воробьиные ночи» рекомендуют следить за направлением ветра: южный — к теплу, а северный и северо-восточный — к непогоде.
Категорически запрещено 18 июня разговаривать с незнакомцами. Считается, что иначе нечисть в человеческом облике может выведать все тайны.
Народные приметы на Дорофеев день
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Утром 18 июня много росы — к хорошему урожаю.
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Туман стелется по воде в Дорофеев день — к дождю.
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Тепло 18 июня — к богатому урожаю зерна.