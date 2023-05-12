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Жизнь

Народные приметы на Девять целителей. Что строго запрещено делать 12 мая

12 мая - народный праздник Девять целителей и церковный день памяти девяти мучеников Кизических. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Береза, березовый сок.
Береза, березовый сок.
СС0

Традиции в Праздник девяти целителей

Умыться с утра березовым соком — для здоровья, красоты и молодости.

Считалось, что этот день отлично подходит для лечения, молитв и заговоров от тяжелых болезней. Молятся девяти мученикам Кизическим — Феогниду, Руфу, Антипатру, Феостиху, Артему, Магну, Феодоту, Фавмасию и Филимону.

Следуя еще одному старинному обряду, в полдень нужно выйти на улицу и постоять так, чтобы ветер дул прямо в лицо — он принесет с собой крепкое здоровье.

Хороший день для травников. Знающие люди выходили в луга, поля и леса, чтобы собрать нужные травки для приготовления снадобий и настоев. По поверьям, в такой день целебные растения наделены особенными силами.

Девушка, платье, гроза.
Девушка, платье, гроза.
СС0

Что нельзя делать в Праздник девяти целителей

  • Не рекомендуется целый день сидеть дома, нужно хотя бы ненадолго выйти на улицу. Сидеть безвылазно в помещении — к заболеванию. А если на улице еще и солнечно, то прогулка подарит не только крепкое здоровье, но и отличное настроение и удачу.
  • Нельзя завидовать чужому добру и счастью — к неприятностям.
  • Нельзя обсуждать чужие успехи и достижения — к черной полосе в жизни.
  • Нельзя делиться своими планами, идеями — ничего не получится. Также нельзя хвалиться своими успехами — положение ухудшится.
  • Нельзя льстить другим людям, обманывать, вводить в заблуждение, разводить сплетни и слухи.
  • Нельзя просеивать муку — к ухудшению зрения.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
Горы, природа, снежные горы, летние горы.
unsplash.com.

Народные приметы 12 мая

  • Сильный ветер — к ливню.
  • Жаркий день — в конце мая наступит холод.
  • Небо на восходе ясное — к теплому лету.
  • Перед дождем сверкнула молния — к продолжительным осадкам.
  • Дуб распустил листья вперёд ясеня — лето окажется засушливым.
  • Майских жуков много — к засухе.
  • Тёплый вечер — к урожаю.
  • Звездная ночь — урожай будет отменным.
  • Ольха распустила листья вперёд берёзы — лето предстоит дождливое.

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