Народные приметы на День Кузьмы Огородника. Что важно сделать 1 мая

День Кузьмы Огородника, или «Косму», отмечают 1 мая. Приметы, традиции и запреты праздника — в нашем материале.

Что можно и запрещено делать в День Кузьмы Огородника

На «Косму» кукушки обычно начинают петь в лесах. Предки говорили: если кукушка закуковала, то пора сеять лен. А коли она кукует на сухом дереве, то жди заморозков. Летает по деревне — будет пожар.

Женщины традиционно сеяли свеклу 1 мая. Мужчинам это запрещали: а то растение зацветет, но плодов не даст. Крестьянки говорили: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы всю землю вскопал».

О погоде русичи на «Косму» судили по одной из примет: теплое начало мая сулит холода в конце месяца. По этому поводу сложилась поговорка: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять».

Свекла. Открытые источники.

Рекомендуется 1 мая проводить шумные гулянья. Тогда весь год пройдет в счастье и веселье.

Ни в коем случае в День Кузьмы Огородника играть в азартные игры. Тогда может приключиться крупная неудача.

Народные приметы на День Кузьмы Огородника