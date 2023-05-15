Традиции в праздник Бориса и Глеба Сеятелей
День Бориса и Глеба праздновали купцы, люди, которые занимались торговлей. Судя по всему, это произошло от схожести имени Борис и слова «барыш», которое означает прибыль или материальную выгоду.
В старину считалось, что если отпраздновать данный праздник, то весь год будут хорошие продажи. Также благоприятной приметой для торговли на целый год считалась очень выгодная продажа какого-либо товара. По этой причине в старину устраивали ярмарки.
Принято делиться — пригласить гостей, помочь нуждающимся. Такая примета сулит достаток в течение года.
Также Борису и Глебу молились об удаче в полевых работах, о хорошем урожае, здоровье для людей и скотины.
Что нельзя делать 15 мая
- После заката солнца нельзя пересчитывать деньги — к нищете. А вот пересчитать деньги до восхода солнца — хорошая примета, к прибыли и приумножению благосостояния.
- Нельзя тратить все деньги. Плохая примета, если к вечеру после трат их не осталось — к финансовым проблемам.
- В кошелек с деньгами или в тот карман (отделение сумочки), где лежат деньги или банковская карта, нельзя класть кассовые чеки — к лишним и ненужным расходам.
- Если вам неожиданно пришли деньги, не стоит тратить их только на себя или оставлять только себе, нужно поделиться, сделать подарок, помочь нуждающимся.
- Кошелек нельзя носить пустым, только с деньгами или карточками, на которых есть средства, иначе пустой кошелёк привлечёт длительное безденежье.
Народные приметы 15 мая
- Соловьи поют — в ближайшее время наступит летняя погода.
- Соловей ночью поет — завтра будет солнечно.
- Соловья услышать раньше, чем кукушку — год окажется счастливым.
- Сильный западный ветер, а вечером становится пасмурно — завтра будет хорошая погода.
- Кошка на улице спит — к теплой погоде.
- Днем появились облака, но к вечеру исчезли — погода предстоит ясная.
- Небо на восходе ясное — к дождливому лету.
- Черемуха зацвела — к похолоданию.
- Солнце на закате ясное, без облаков — лето будет засушливое.
- Увидеть зайца или кролика — к хорошим новостям.
- Ворона каркает возле дома — к неприятностям.
- Ветреный и холодный день — к прохладному лету.
- Собаки воют — будут дуть холодные ветра.