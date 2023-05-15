15 мая - народный праздник Борис и Глеб Сеятели и церковный Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в праздник Бориса и Глеба Сеятелей

День Бориса и Глеба праздновали купцы, люди, которые занимались торговлей. Судя по всему, это произошло от схожести имени Борис и слова «барыш», которое означает прибыль или материальную выгоду.

В старину считалось, что если отпраздновать данный праздник, то весь год будут хорошие продажи. Также благоприятной приметой для торговли на целый год считалась очень выгодная продажа какого-либо товара. По этой причине в старину устраивали ярмарки.

Принято делиться — пригласить гостей, помочь нуждающимся. Такая примета сулит достаток в течение года.

Также Борису и Глебу молились об удаче в полевых работах, о хорошем урожае, здоровье для людей и скотины.

Зарплата. Кошелек. CC0

Что нельзя делать 15 мая

После заката солнца нельзя пересчитывать деньги — к нищете. А вот пересчитать деньги до восхода солнца — хорошая примета, к прибыли и приумножению благосостояния.

Нельзя тратить все деньги. Плохая примета, если к вечеру после трат их не осталось — к финансовым проблемам.

В кошелек с деньгами или в тот карман (отделение сумочки), где лежат деньги или банковская карта, нельзя класть кассовые чеки — к лишним и ненужным расходам.

Если вам неожиданно пришли деньги, не стоит тратить их только на себя или оставлять только себе, нужно поделиться, сделать подарок, помочь нуждающимся.

Кошелек нельзя носить пустым, только с деньгами или карточками, на которых есть средства, иначе пустой кошелёк привлечёт длительное безденежье.

Отдых. Сон. Кошка СС0

Народные приметы 15 мая

Соловьи поют — в ближайшее время наступит летняя погода.

Соловей ночью поет — завтра будет солнечно.

Соловья услышать раньше, чем кукушку — год окажется счастливым.

Сильный западный ветер, а вечером становится пасмурно — завтра будет хорошая погода.

Кошка на улице спит — к теплой погоде.

Днем появились облака, но к вечеру исчезли — погода предстоит ясная.

Небо на восходе ясное — к дождливому лету.

Черемуха зацвела — к похолоданию.

Солнце на закате ясное, без облаков — лето будет засушливое.

Увидеть зайца или кролика — к хорошим новостям.

Ворона каркает возле дома — к неприятностям.

Ветреный и холодный день — к прохладному лету.

Собаки воют — будут дуть холодные ветра.

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