Народные приметы на Афанасьев день. Почему нужно не спать до полуночи 18 июля

Традиции на Афанасьев день
Если в этот день бороться с вредителями бабочками-капустницами, то до конца лета не будут беспокоить.
Другое название народного праздника — Месяцев день. Считается, что в этот день месяц радуется — меняет цвет, мигает, то прячется, то появляется.
Если в ночь 18 июля наблюдать за месяцем, то он поспособствует прибавлению сил и энергии. Если месяц играет на небе — к хорошему урожаю; если хорошо и четко виден — осень будет сухой и теплой.
Бодрствовать эту ночь или не спать хотя бы до полуночи — к удаче и крепкому здоровью.
Вечером и ночью можно попробовать строить планы, продумывать стратегию действий, думать о воплощении желаний или просто мечтать о чем-то хорошем. В свой праздник месяц может подарить исполнение задуманного или желанного.
Если долго смотреть на луну в эту ночь — много счастья прибавится.
На ночь нужно оставить шторы раскрытыми, чтобы благотворный свет луны попал в жилище, смог зарядить его своими силами, выгнал все негативное.
Что нельзя делать на Афанасьев день
- Не стоит сплетничать, разводить слухи, рассказывать о чужих бедах и проблемах - чужие беды перейдут на сплетника.
- Нельзя весь день проводить в одиночестве, нужно пригласить гостей или сходить в гости, прогуляться с родственниками, любимыми или друзьями, отправиться в людное место. Общение, хорошее настроение, улыбки притянут удачу и благополучие.
- Нужно быть максимально осторожными с острыми предметами или же вовсе их избегать. По поверьям, если получить рану сегодня, она будет долго заживать.
- Нельзя злиться - негативные мысли оттолкнут удачу, можно вступить на чёрную полосу жизни.
- Вечером, когда солнце заходит и выходит луна, работать уже нельзя (не относится к обязательной работе, от которой нет возможности отказаться).
- Нельзя рассказывать другим людям о своих планах, мечтах, желаниях — не сбудутся. Также нельзя жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы — станут ещё хуже.
Приметы на 18 июля
- Желтые облака — к дождю.
- Испарения поднимаются над землёй — к осадкам.
- Много звезд видно — к солнечной погоде.
- Утром видна радуга — перед дождем.
- Радуга появилась вечером — осадков не будет.
- Радуга в полдень — к усилению ветра.
- Ворон взмывает высоко ввысь — к хорошей погоде.
- Солнечные лучи светят сквозь облака — будет ясно.
- Рядом с водоемом сидит много ворон — плохая примета для рыбака, клева не будет.
- На листьях клена появились капельки сока — к дождливой погоде.
- Заяц дорогу перебежал — к удаче.
- Змея рядом с домом — к беде.
- Тучи наползают с юго-западной стороны — к осадкам.
- Месяц в тумане — к плохой погоде.