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Жизнь

Народные приметы на Афанасьев день. Почему нужно не спать до полуночи 18 июля

18 июля - народный праздник Афанасьев день и церковный день памяти преподобного Афанасия Афонского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Месяц в облаках.
Месяц в облаках.
unsplash.com

Традиции на Афанасьев день

Если в этот день бороться с вредителями бабочками-капустницами, то до конца лета не будут беспокоить.

Другое название народного праздника — Месяцев день. Считается, что в этот день месяц радуется — меняет цвет, мигает, то прячется, то появляется.

Если в ночь 18 июля наблюдать за месяцем, то он поспособствует прибавлению сил и энергии. Если месяц играет на небе — к хорошему урожаю; если хорошо и четко виден — осень будет сухой и теплой.

Бодрствовать эту ночь или не спать хотя бы до полуночи — к удаче и крепкому здоровью.

Вечером и ночью можно попробовать строить планы, продумывать стратегию действий, думать о воплощении желаний или просто мечтать о чем-то хорошем. В свой праздник месяц может подарить исполнение задуманного или желанного.

Если долго смотреть на луну в эту ночь — много счастья прибавится.

На ночь нужно оставить шторы раскрытыми, чтобы благотворный свет луны попал в жилище, смог зарядить его своими силами, выгнал все негативное.

Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул

Что нельзя делать на Афанасьев день

  • Не стоит сплетничать, разводить слухи, рассказывать о чужих бедах и проблемах - чужие беды перейдут на сплетника.
  • Нельзя весь день проводить в одиночестве, нужно пригласить гостей или сходить в гости, прогуляться с родственниками, любимыми или друзьями, отправиться в людное место. Общение, хорошее настроение, улыбки притянут удачу и благополучие.
  • Нужно быть максимально осторожными с острыми предметами или же вовсе их избегать. По поверьям, если получить рану сегодня, она будет долго заживать.
  • Нельзя злиться - негативные мысли оттолкнут удачу, можно вступить на чёрную полосу жизни.
  • Вечером, когда солнце заходит и выходит луна, работать уже нельзя (не относится к обязательной работе, от которой нет возможности отказаться).
  • Нельзя рассказывать другим людям о своих планах, мечтах, желаниях — не сбудутся. Также нельзя жаловаться на свою жизнь, те или иные проблемы — станут ещё хуже.
Венера &quot;приблизилась&quot; к Луне.
Венера "приблизилась" к Луне.
опубликовано на vk.com/ndn_info

Приметы на 18 июля

  • Желтые облака — к дождю.
  • Испарения поднимаются над землёй — к осадкам.
  • Много звезд видно — к солнечной погоде.
  • Утром видна радуга — перед дождем.
  • Радуга появилась вечером — осадков не будет.
  • Радуга в полдень — к усилению ветра.
  • Ворон взмывает высоко ввысь — к хорошей погоде.
  • Солнечные лучи светят сквозь облака — будет ясно.
  • Рядом с водоемом сидит много ворон — плохая примета для рыбака, клева не будет.
  • На листьях клена появились капельки сока — к дождливой погоде.
  • Заяц дорогу перебежал — к удаче.
  • Змея рядом с домом — к беде.
  • Тучи наползают с юго-западной стороны — к осадкам.
  • Месяц в тумане — к плохой погоде.

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