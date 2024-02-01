Народные приметы Макарьева дня: что запрещено делать 1 февраля

Традиции Макарьева дня
На Руси преподобного Макария считали хранителем скота, великим советником и исцелителем болезней. Считалось, что своим смирением и кротостью он преображал человеческую душу. Он говорил: «Дурное слово добрых людей делает плохими, а доброе – плохих добрыми».
Хозяйки дома брали у знахарок целебные травы. В состав лечебного отвара обязательно входили шиповник, душица, Иван-чай и зверобой. Им лечили всю семью.
Люди в этот день старались не работать - ходили по гостям, пили чай из самовара и обсуждали планы на будущее. Около самовара грели валенки, а после их носили. Считалось, что это поможет избавиться от болей в ногах.
Что нельзя делать 1 февраля
- Не стоит носить черную одежду - можно отпугнуть удачу.
- Не рекомендуется много работать и перерабатывать.
- Нельзя пить простую воду - считалось, что лучше заменить ее травяным чаем.
- Запрещено стирать вещи ребенка - можно его сглазить.
- Нельзя сквернословить, браниться, грубить, ругаться — к болезням зубов.
Приметы Макарьева дня
- Ясный день или оттепель – к ранней весне.
- Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.
- Какая погода 1 числа – таким и весь февраль будет.
- Звездное небо – к затяжной зиме.
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