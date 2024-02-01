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Жизнь

Народные приметы Макарьева дня: что запрещено делать 1 февраля

В первый день февраля в Древней Руси отмечали Макарьев день, которого еще называли Макаром-весноуказчиком. Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого.

Чай.
Чай.
unsplash.com

Традиции Макарьева дня

На Руси преподобного Макария считали хранителем скота, великим советником и исцелителем болезней. Считалось, что своим смирением и кротостью он преображал человеческую душу. Он говорил: «Дурное слово добрых людей делает плохими, а доброе – плохих добрыми».

Хозяйки дома брали у знахарок целебные травы. В состав лечебного отвара обязательно входили шиповник, душица, Иван-чай и зверобой. Им лечили всю семью.

Люди в этот день старались не работать - ходили по гостям, пили чай из самовара и обсуждали планы на будущее. Около самовара грели валенки, а после их носили. Считалось, что это поможет избавиться от болей в ногах.

Чай из гибискуса в процессе заваривания.
Чай из гибискуса в процессе заваривания.
ru.wikipedia.org

Что нельзя делать 1 февраля

  • Не стоит носить черную одежду - можно отпугнуть удачу.
  • Не рекомендуется много работать и перерабатывать.
  • Нельзя пить простую воду - считалось, что лучше заменить ее травяным чаем.
  • Запрещено стирать вещи ребенка - можно его сглазить.
  • Нельзя сквернословить, браниться, грубить, ругаться — к болезням зубов.
Имбирный чай.
Имбирный чай.
unsplash.com

Приметы Макарьева дня

  • Ясный день или оттепель – к ранней весне.
  • Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.
  • Какая погода 1 числа – таким и весь февраль будет.
  • Звездное небо – к затяжной зиме.

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