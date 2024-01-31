Народные приметы Афанасьева дня: что нужно сделать 31 января

Традиции Афанасьева дня
На Афанасьев день, который еще называли "Афанасий Ломонос", ударяли сильные морозы. В народе приговаривали: "Афанасьевский мороз нос и ухо дерет" и "Афанасий Ломонос – береги уши и нос".
Считалось, что в этот день на шабаш слетаются ведьмы. Они могут проникать в дома людей по печным трубам. Поэтому в Афанасьев день проводили специальные обряды, чтобы выгнать злоумышленниц на мороз. Также приглашали знахаря, который заговаривал трубы и проводил ритуал.
В Афанасьев день продолжали играть свадьбы. Считалось, что нужно успеть найти вторую половинку до Масленицы.
Что нельзя делать 31 января
- Нельзя затевать переезд или справлять новоселье - иначе в новом доме будут частые скандалы.
- Не рекомендуется в этот день крестить мальчиков - на него можно накликать болезни.
- Не стоит проводить хирургических операций.
- Нельзя вечером ходить на свидания - ведьмы могут утащить.
Приметы Афанасьева дня
- Сережки у луны – к морозу и пурге.
- Вьюга и метель в этот день – к поздней весне.
- Оттепель на Афанасия – к ненастному лету.
- Вороны стаями кружатся и чистый закат – к длительному похолоданию.
- Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.
- Круг возле месяца и солнца – к ещё большим морозам.
Самое важное - в нашем Telegram-канале