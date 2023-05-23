Народная артистка России назвала Аллу Пугачеву глупой, но талантливой

Народная артистка РФ Татьяна Васильева назвала Аллу Пугачеву не слишком умной, хоть и талантливой, а также высказалась об ее отъезде в Израиль. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Татьяна Васильева высказала свое отношение к Примадонне и ее уходе из России после начала спецоперации.

Актриса заявила, что никогда не считала Пугачеву умной. При этом она не отрицает ее талант. В интервью она попросила не путать ум и мастерство.

«Другой такой, как Пугачева, не будет», - сказала Васильева

Также артистка считает, что Примадонна покинула Россию далеко не из-за своего супруга, Максима Галкина*. Ей кажется, что Пугачева испугалась наказания за свои высказывания в отношении СВО.

«У нее своеобразные мужья. Кто поверит в то, что Галкин* – полноценный муж. Я не очень понимаю ее выбор», – добавила Татьяна Васильева.

* - признан иноагентом в РФ.

Ранее стало известно, где жила Алла Пугачева во время своего визита в Россию.