27 июля
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Жизнь

Наркошоп "заминировал" администрацию города от имени школьника, который отказался работать закладчиком

В Пятигорске от имени 14-летнего школьника Димы наркодилеры отправили письмо в мэрию о готовящимся теракте.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Все началось с электронной почты мэрии Пятигорска, куда пришло подозрительное письмо. В нем говорилось от имени школьника: «Один из кураторов дал мне задание зарезать свою мать на камеру». После этого девятиклассник якобы должен был вместе с соратниками подорвать поселок.

Причем в письме указали полное ФИО мальчика, его дату рождения и адрес. Письмо моментально вызвало подозрения.

К подростку пришли домой правоохранители. Тут и выяснилось, что сам мальчик ничего не писал - это сделали наркодилеры, к которым он устроился делать закладки, но работать в итоге отказался. Его решили проучить.

Правда, сам Дима поначалу думал, что его работодатели из наркошопа просто расскажут обо всем матери, но они решили проявить изобретательность.

Найти авторов письма сложно - мальчик со страху удалил все переписки с наркодилерами.

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