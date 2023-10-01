1 октября
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Жизнь

Направление — северное. Но тепло порадует любителей прогулок на Алтае

Небесная канцелярия решила порадовать жителей Алтайского края умеренно-теплой погодой. И люди обрадовались прогуляться в лесу и подышать свежим воздухом. А заодно срезать опят на ужин. Как правило, эти грибы буйно "колосятся" на радость любителей тихой охоты.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Кому бродить по лесу с лукошком не нравится — предпочитает парковые зоны городов. Тем более, этому способствует солнечная и теплая погода днем.

Так, 1 октября в Алтайском крае температура воздуха прогреется до 14 градусов тепла. А в Барнауле — до 12. Правда, ветер северный, но очень умеренный — от 2 до 7 метров в секунду.

Так что самое время пошуршать сухой листвой на тропах.

Кстати, 1 октября в Изумрудном парке Барнаула состоится праздник для пожилых людей. Как и положено — с конкурсами и концертами.

Между тем, выяснилось, когда устойчивый снежный покров ляжет в Сибири.

В западной части Сибири в начале зимы уже сформируется снежный покров, и он будет устойчивым весь месяц.

Показатели температуры воздуха – ее средние дневные значения в Сибирском федеральном округе — составят минус 11 градусов.

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