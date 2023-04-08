Напитки, которые мы заслужили: что пили герои фильмов, чтобы согреться, охладиться или повеселиться

Когда хочется чего-нибудь эдакого, не нужно изобретать велосипед. В фильмах и сказках уже все рассказали. Предлагаем приготовить дома и попробовать охладительные и согревающие напитки знаменитого кинематографа.

«Криминальное чтиво» и милкшейк за пять баксов

Чтобы быть «в танцах» нужен правильный напиток. И не обязательно алкогольный — у нас все про здоровый образ жизни. Итак, помните обворожительную Уму Турман, которая в «Криминальном чтиве» пила с героем Траволты пятидолларовый «Мартин и Льюис»? Они еще потом выдали динамичный твист. Так вот рецепт их успеха:

Понадобится по 100 г мороженого и молока , две ложки сладкого сиропа ( выбирайте топпинг на свой вкус), добавьте корицу и ваниль.

две ложки сладкого сиропа выбирайте топпинг на свой вкус), добавьте корицу и ваниль. Раздобудьте пару вишенок , аккуратно достаньте косточки и поместите в напиток.

аккуратно достаньте косточки и поместите в напиток. А теперь ритмично взбиваем , пьем , танцуем и поднимаем себе настроение.

Криминальное чтиво. Кадр из фильма

Сливочное пиво из «Гарри Поттера»

Пиво тоже бывает без алкоголя. И без солода. Так вот рецепт «сливочного пива» из культового фильма про волшебников.

Для приготовления напитка понадобится по одной столовой ложке: сливочного масла, сгущенки, пломбира, карамельного сиропа. К этому добавьте щепотку сушеного имбиря.

Погрузите все в блендер и хорошенько взбейте.

Залейте сладкую массу 500 мл лимонада ( лучше выберите классический ситро , он не будет отдавать побочными вкусами) и перемешайте венчиком.

лучше выберите классический ситро он не будет отдавать побочными вкусами) и перемешайте венчиком. Напиток можно украсить взбитыми сливками.

Только пейте его не очень часто, все-таки очень калорийно и сахарно.

«Гарри Поттер». IMDB , com

Чай из «Ешь , молись , люби»

Ценители и коллекционеры чая поймут и одобрят. Индийский чай со специями — это как хороший обогреватель. На его приготовление придется потратить время, зато какой результат и какая ароматная рефлексия.

Добавляем в ступку ( возьмите пиалку или стопку , если нет ступки) щепотку кардамона , черного перца и сушеного имбиря.

возьмите пиалку или стопку если нет ступки) щепотку кардамона черного перца и сушеного имбиря. Толчем смесь ( если нет специальной толкучки , воспользуйтесь пробкой от бутылки или ложкой).

если нет специальной толкучки воспользуйтесь пробкой от бутылки или ложкой). Всыпьте в емкость к смеси 1 столовую ложку черного чая и 1,5 столовых ложек сахара.

Залейте все стаканом молока и ¼ стакана воды.

Перемешайте , перелейте в сотейник и доведите до кипения.

перелейте в сотейник и доведите до кипения. Дайте напитку остыть , затем снова вскипятите и так еще три раза.

После последнего остывания, поставьте на маленький огонь на 5 минут. Чай готов. Пить лучше вприкуску с апельсинами.

Чай freepik.com/ @ 8photo

«Глоток энтов» из «Властелина колец»

На самом деле, напиток лесных пастырей из вселенной Толкиена приготовить по оригинальному рецепту нельзя. Во-первых, воду нужно взять из реки. Во-вторых, каменных кувшинов у нас нет. Поэтому предлагаем воспользоваться вкусной адаптацией (автор как-то пробовал готовить).

Выбираем крупный и свежий огурец и большое зеленое яблоко.

Выжимаем из них все соки.

Растираем пару листочков мяты ( желательно в труху) с небольшим количеством яблочно-огуречного сока , добавляем в стакан две чайные ложки меда и вливаем остальной сок из огурца и яблока.

желательно в труху) с небольшим количеством яблочно-огуречного сока добавляем в стакан две чайные ложки меда и вливаем остальной сок из огурца и яблока. Добавляем минеральную воду , украшаем листочками мяты.

Кадр из фильма «Властелин Колец. Братство Кольца». kinopoisk.ru

Ранее мы рассказывали о 5 интересных рецептах супов, с которыми можно устроить ресторан дома.