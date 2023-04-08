10 апреля
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Жизнь

Напитки, которые мы заслужили: что пили герои фильмов, чтобы согреться, охладиться или повеселиться

Когда хочется чего-нибудь эдакого, не нужно изобретать велосипед. В фильмах и сказках уже все рассказали. Предлагаем приготовить дома и попробовать охладительные и согревающие напитки знаменитого кинематографа.

Коктейли.
Коктейли.
freepik.com/Racool_studio

«Криминальное чтиво» и милкшейк за пять баксов

Чтобы быть «в танцах» нужен правильный напиток. И не обязательно алкогольный — у нас все про здоровый образ жизни. Итак, помните обворожительную Уму Турман, которая в «Криминальном чтиве» пила с героем Траволты пятидолларовый «Мартин и Льюис»? Они еще потом выдали динамичный твист. Так вот рецепт их успеха:

  • Понадобится по 100 г мороженого и молока, две ложки сладкого сиропа (выбирайте топпинг на свой вкус), добавьте корицу и ваниль.
  • Раздобудьте пару вишенок, аккуратно достаньте косточки и поместите в напиток.
  • А теперь ритмично взбиваем, пьем, танцуем и поднимаем себе настроение.
Криминальное чтиво.
Криминальное чтиво.
Кадр из фильма

Сливочное пиво из «Гарри Поттера»

Пиво тоже бывает без алкоголя. И без солода. Так вот рецепт «сливочного пива» из культового фильма про волшебников.

Для приготовления напитка понадобится по одной столовой ложке: сливочного масла, сгущенки, пломбира, карамельного сиропа. К этому добавьте щепотку сушеного имбиря.

  • Погрузите все в блендер и хорошенько взбейте.
  • Залейте сладкую массу 500 мл лимонада (лучше выберите классический ситро, он не будет отдавать побочными вкусами) и перемешайте венчиком.
  • Напиток можно украсить взбитыми сливками.

Только пейте его не очень часто, все-таки очень калорийно и сахарно.

&quot;Гарри Поттер&quot;.
«Гарри Поттер».
IMDB, com

Чай из «Ешь, молись, люби»

Ценители и коллекционеры чая поймут и одобрят. Индийский чай со специями — это как хороший обогреватель. На его приготовление придется потратить время, зато какой результат и какая ароматная рефлексия.

  • Добавляем в ступку (возьмите пиалку или стопку, если нет ступки) щепотку кардамона, черного перца и сушеного имбиря.
  • Толчем смесь (если нет специальной толкучки, воспользуйтесь пробкой от бутылки или ложкой).
  • Всыпьте в емкость к смеси 1 столовую ложку черного чая и 1,5 столовых ложек сахара.
  • Залейте все стаканом молока и ¼ стакана воды.
  • Перемешайте, перелейте в сотейник и доведите до кипения.
  • Дайте напитку остыть, затем снова вскипятите и так еще три раза.

После последнего остывания, поставьте на маленький огонь на 5 минут. Чай готов. Пить лучше вприкуску с апельсинами.

Чай
Чай
freepik.com/ @ 8photo

«Глоток энтов» из «Властелина колец»

На самом деле, напиток лесных пастырей из вселенной Толкиена приготовить по оригинальному рецепту нельзя. Во-первых, воду нужно взять из реки. Во-вторых, каменных кувшинов у нас нет. Поэтому предлагаем воспользоваться вкусной адаптацией (автор как-то пробовал готовить).

  • Выбираем крупный и свежий огурец и большое зеленое яблоко.
  • Выжимаем из них все соки.
  • Растираем пару листочков мяты (желательно в труху) с небольшим количеством яблочно-огуречного сока, добавляем в стакан две чайные ложки меда и вливаем остальной сок из огурца и яблока.
  • Добавляем минеральную воду, украшаем листочками мяты.
Кадр из фильма &quot;Властелин Колец. Братство Кольца&quot;.
Кадр из фильма «Властелин Колец. Братство Кольца».
kinopoisk.ru

Ранее мы рассказывали о 5 интересных рецептах супов, с которыми можно устроить ресторан дома.

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