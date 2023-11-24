Накануне Дня матери Вячеслав Франк встретился с жительницами Барнаула

Помимо мэра, на собрании были заместитель главы администрации города Александр Артемов, председатель комитета по социальной поддержке города Татьяна Королева.

Официальный сайт города сообщает, что на собрании также присутствовали многодетные мамы столицы Алтайского края, активистки и общественницы.

Директор Центра социальной поддержки семьи и детства "Караван надежды" Анна Манойленко - мама трех детей, но также ведет активную общественную деятельность, реализуя социальные проекты.

Многодетная семья Ивкиных в 2015 году награждены медалью "Родительская слава". Мать семейства Ирина Ивкина все свободное время посвящает воспитанию детей. А 2 года назад Ивкины стали победителями муниципального этапа краевой эстафеты родительского подвига "Согрей теплом родительского сердца" в номинации "Многодетная семья".

Елена Бацунова является руководителем общественной организации родителей, воспитывающих детей с синдромом Дауна "Солнечный круг" и воспитывает семерых детей. Руководимая ею организация отмечена Российским благотворительным фондом "Даунсайд Ап" за вклад в развитие этики и системы сопровождения людей с синдромом Дауна.

Супруга участника СВО, который отмечен медалью Министерства обороны России "За воинскую доблесть" II степени, Марина Зырянова со своими детьми участвует в сборе гуманитарной помощи бойцам на передовой.

Вдова участника СВО Марина Беликова воспитывает двоих детей. Но также успевает вести активную общественную деятельность. Беликова помогает семьям участников СВО, участвует в волонтерских проектах, сборе гуманитарной помощи.

Многодетная мама Инесса Котова пишет книги для детей в стихах и прозе: "Монстрик Гоша и другие мамины истории", "Данилка на желейной планете" и др. А в 2023 году Инесса Котова стала победительницей городского конкурса "Моя мама – Весна".

Жительницы Барнаула рассказали мэр-у о своей деятельности и обсудили социально значимые вопросы. Больше всего внимания уделили вопросу оказания помощи семьям участников СВО, их детям.

Вячеслав Франк отметил, что на особом контроле администрации находится помощь участникам СВО и их семьям. Горожане участвуют в сборе гуманитарной помощи, а также для семей военнослужащих действуют социальные меры поддержки.

Мэр Барнаула поздравил участниц с наступающим праздником - Днем матери:

"Это один из самых светлых и трогательных праздников. Каждому из нас, в любом возрасте, нужна мама, ее забота, поддержка и мудрый совет. Спасибо всем вам за активную жизненную позицию, участие в социально важных мероприятиях. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия вашим семьям".

Ранее мэр лично посмотрел, как ремонтируют теплосеть в центре города.