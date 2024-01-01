Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование с 1 января

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР), из-=за которой велись споры на протяжении десятилетий, прекратила свое существование 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент НКР Самвел Шахраманян. Об этом сообщает "Интерфакс".

Шахраманян подписал указ 28 сентября 2023 года. Согласно ему, с 1 января все государственные учреждения и организации распускаются, а сама республика прекращает существовать.

Свое решение президент принял в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, "исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха", указано в документе.

Напоминаем, что 20 сентября при посредничестве российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе были прекращены боевые действия, шедшие на протяжении 19-20 сентября. В результате была достигнута договоренность о полном разоружении вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха.

Подробнее о конфликте мы писали в нашем материале.

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