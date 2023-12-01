Над Новосибирском у самолета отказали автопилот и закрылки

Борт пролетал в небе девять кругов в зоне ожидания и смог благополучно приземлиться.

SHOT сообщил, что на борту судна находилось 78 пассажиров и четыре члена экипажа.

Рейсом Новосибирск – Талакан вылетел из аэропорта, но спустя восемь минут на высоте 4,5 км возникли проблемы. В управлении отказали закрылки, предкрылки и автопилот.

Экипаж доложил диспетчерам о неполадке и принял решение продолжить полет в зоне ожидания для выработки топлива, там самолет пролетел больше девяти кругов почти за час и вернулся в аэропорт.

Никто не пострадал, самолет не поврежден. Все неполадки получилось устранить и судно отправилось в рейс Новосибирск - Баку.

Росавиация решила расследовать произошедшее.

Ранее стало известно, сколько самолет "Уральских авиалиний" еще простоит в сибирском поле.