В 2023 году Пасху отмечают 16 апреля. Страстная седмица предшествует этой дате и начнется в понедельник, 10 апреля.

Традиции в Великий понедельник

В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.

С этого дня начинается подготовка к встрече святого Воскресения.

Люди убирали в доме, мыли полы, белили стены, выбрасывали ненужное и поломанное, приводили в порядок скотину.

В этот день стоит много времени уделить чтению Библии, а также ограничить увеселительные мероприятия. В целом вся неделя должна пройти без такого рода событий.

Цветение. Весна. СС0

Что нельзя делать в Великий понедельник

10 апреля категорически запрещено ссориться и выяснять отношения — это могло привести к пожизненному разладу или разводу в случае с супругами.

Так как Страстная неделя — самая строгая в году, стоит забыть про развлечения и веселье.

В Великий Понедельник нужно соблюдать Великий пост — многие также стараются придерживаться принципа сухоядения и ограничивают себя в растительном масле. Также стоит ограничить просмотр ТВ и время в интернете.

Весна. Горы. unsplash.com

Народные приметы на 10 апреля