12 апреля
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Жизнь

Начало Страстной недели. Что запрещено делать в Великий понедельник — 10 апреля

В 2023 году Пасху отмечают 16 апреля. Страстная седмица предшествует этой дате и начнется в понедельник, 10 апреля.

Цветы. Весна. Горы.
Цветы. Весна. Горы.
unsplash.com

Традиции в Великий понедельник

В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета — о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями в рабство, а также о проклятии Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся душу.

С этого дня начинается подготовка к встрече святого Воскресения.

Люди убирали в доме, мыли полы, белили стены, выбрасывали ненужное и поломанное, приводили в порядок скотину.

В этот день стоит много времени уделить чтению Библии, а также ограничить увеселительные мероприятия. В целом вся неделя должна пройти без такого рода событий.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Что нельзя делать в Великий понедельник

10 апреля категорически запрещено ссориться и выяснять отношения — это могло привести к пожизненному разладу или разводу в случае с супругами.

Так как Страстная неделя — самая строгая в году, стоит забыть про развлечения и веселье.

В Великий Понедельник нужно соблюдать Великий пост — многие также стараются придерживаться принципа сухоядения и ограничивают себя в растительном масле. Также стоит ограничить просмотр ТВ и время в интернете.

Весна. Горы.
Весна. Горы.
unsplash.com

Народные приметы на 10 апреля

  • Плохая примета увидеть собаку — люди готовились к тоске и грусти, а кошка сулила богатство и прибыль.
  • Птица, подлетевшая к окну, предвещала приятные новости и знакомства.
  • На смерть близких родственников, по приметам, указывал хромой или косой человек.
  • Чистое и солнечное небо с утра указывало, что все браки в году будут счастливыми.
  • Если этот день теплый и солнечный — быть хорошему урожаю.
  • Если опустить в воду золотые или серебряные украшения, а потом умыться этой водой, — будешь молодым и богатым.
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