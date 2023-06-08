9 июня
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Жизнь

Началась вторая волна паводков. Как из-за нее пострадал Затон в 2010 году

В Республике Алтай введен режим повышенной готовности. Вторая волна угрожает и Алтайскому краю. В 2010 году уровень воды в Оби превысил все возможные нормы – фоторепортаж altapress.ru из Затона 13 лет назад.

Паводок в Затоне. 2010 год.
Паводок в Затоне. 2010 год.
Олег Богданов

8 июня 2023 года уровень Оби в Барнауле поднялся на 20 см. Он достиг 403 см относительно ноля графика водомерного поста. До критической точки остается 137 см. По сравнению с тем, что случилось в 2010 году, это "безобидный" рост.

Тогда жители Затона говорили, что район много лет так глубоко не уходил под воду. 13 лет назад уровень воды поднимался до 643 см над нулем водомерного поста (критический составлял 520 см).

Похожая ситуация была в 2001 году. Обь достигла отметки 639 см.

"Тонули" улицы, дома и магазины. 171 человек эвакуировали.

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