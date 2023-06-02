Началась сильная магнитная буря. Даты мощных геоударов

Даты геоударов для Москвы
В столице магнитная буря уровня G4 будет на протяжении всего дня. То же самое будет 16 и 20 июня. Под ночь в эти дни шторм начнет утихать до уровня G2.
Даты геоударов для Сибири
Магнитная буря 2 июня в Сибири утихнет уже к 15:00. Но 15 июня в середине дня нужно ожидать геомагнитный шторм уровня G4, который продлится сутки.
19 и 20 июня буря пройдет также, как и 15 и 16 числа.
Как подготовиться к магнитным бурям
Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику. Читатели altapress.ru сообщали о недомоганиях 1 июня.
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