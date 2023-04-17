17 апреля
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Жизнь

Началась Пасхальная седмица. Как правильно провести Светлый понедельник

17 апреля — церковный праздник Пасхальная седмица или Понедельник Светлой седмицы, а также народный праздник Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru

Традиции на Пасхальную седмицу

Светлая седмица — это неделя, которая следует сразу после Пасхи. Пасхальная седмица — сплошная, в течение нее не нужно соблюдать пост, даже по средам и пятница.

Можно подать милостыню, помочь или деньгами, или вещами, или словом.

На протяжении всей недели нужно радоваться и обходить стороной негативных людей. Понедельник сплошной седмицы — хороший день для отдыха. Важные дела можно отложить.

Нужно проводить на улице больше времени, если позволяет погода.

В старину в этот день брали в руки веточки вербы и легонько хлестали ими родных, друзей и знакомых — чтобы прогнать болезни и нечистую силу. Для этого же окатывали друг друга водой, поэтому день еще называли Поливальный понедельник.

Женщины опускали в воду крашеное яичко и умывались — считалось, что так можно весь год быть красивой и с крепким здоровьем.

Считается, что сегодня нужно посетить своих бабушек и крестных.

Не стоит планировать крупные покупки, но для мелкого шопинга день вполне благоприятный.

Пасхальные яйца в представлении нейросети
Пасхальные яйца в представлении нейросети
Altapress.ru

Что нельзя делать в Понедельник Светлой седмицы

  • Нельзя усердно трудиться, приступать к важным делам — все может пойти не по плану. Однако отказываться от обязанностей тоже не следует.
  • Нельзя продолжать поститься в качестве демонстрации силы веры.
  • Нельзя охотиться и рыбачить. Данный запрет действует на всю светлую неделю.
  • Нельзя обижать птиц, уличных и домашних животных, скотину. В этот праздник радоваться и быть счастливыми должны все, в том числе и братья наши меньшие.
  • Нельзя ругаться, ссориться, разводить конфликты, сплетни и слухи.
  • Нельзя задумывать недоброе, продумывать месть, злиться на кого-то.
  • В Светлую седмицу можно почти все. Но, тем не менее, нельзя вдаваться в крайности, всю неделю объедаться и напиваться. Нужно соблюдать меру.
Пшеница. Хлеб.
Пшеница. Хлеб.
CC0

Народные приметы на 16 апреля

  • Облака плывут быстро и на большой высоте — погода будет хорошей.
  • Темные облака движутся медленно — быть дождю.
  • Восход золотистый и розовый — хорошая погода установится на несколько дней.
  • Листья на березе распустились раньше, чем на ольхе — к засушливому лету.
  • Целый день ветер дует — к прохладному лету.
  • Снег полностью растаял — май будет солнечный.

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