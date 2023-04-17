17 апреля — церковный праздник Пасхальная седмица или Понедельник Светлой седмицы, а также народный праздник Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины седмицы. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции на Пасхальную седмицу

Светлая седмица — это неделя, которая следует сразу после Пасхи. Пасхальная седмица — сплошная, в течение нее не нужно соблюдать пост, даже по средам и пятница.

Можно подать милостыню, помочь или деньгами, или вещами, или словом.

На протяжении всей недели нужно радоваться и обходить стороной негативных людей. Понедельник сплошной седмицы — хороший день для отдыха. Важные дела можно отложить.

Нужно проводить на улице больше времени, если позволяет погода.

В старину в этот день брали в руки веточки вербы и легонько хлестали ими родных, друзей и знакомых — чтобы прогнать болезни и нечистую силу. Для этого же окатывали друг друга водой, поэтому день еще называли Поливальный понедельник.

Женщины опускали в воду крашеное яичко и умывались — считалось, что так можно весь год быть красивой и с крепким здоровьем.

Считается, что сегодня нужно посетить своих бабушек и крестных.

Не стоит планировать крупные покупки, но для мелкого шопинга день вполне благоприятный.

Пасхальные яйца в представлении нейросети Altapress.ru

Что нельзя делать в Понедельник Светлой седмицы

Нельзя усердно трудиться , приступать к важным делам — все может пойти не по плану. Однако отказываться от обязанностей тоже не следует.

приступать к важным делам — все может пойти не по плану. Однако отказываться от обязанностей тоже не следует. Нельзя продолжать поститься в качестве демонстрации силы веры.

Нельзя охотиться и рыбачить. Данный запрет действует на всю светлую неделю.

Нельзя обижать птиц , уличных и домашних животных , скотину. В этот праздник радоваться и быть счастливыми должны все , в том числе и братья наши меньшие.

уличных и домашних животных скотину. В этот праздник радоваться и быть счастливыми должны все в том числе и братья наши меньшие. Нельзя ругаться , ссориться , разводить конфликты , сплетни и слухи.

ссориться разводить конфликты сплетни и слухи. Нельзя задумывать недоброе , продумывать месть , злиться на кого-то.

продумывать месть злиться на кого-то. В Светлую седмицу можно почти все. Но , тем не менее , нельзя вдаваться в крайности , всю неделю объедаться и напиваться. Нужно соблюдать меру.

Пшеница. Хлеб. CC0

Народные приметы на 16 апреля

Облака плывут быстро и на большой высоте — погода будет хорошей.

Темные облака движутся медленно — быть дождю.

Восход золотистый и розовый — хорошая погода установится на несколько дней.

Листья на березе распустились раньше , чем на ольхе — к засушливому лету.

чем на ольхе — к засушливому лету. Целый день ветер дует — к прохладному лету.

Снег полностью растаял — май будет солнечный.

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