На Золотом озере царит тихая и пасмурная погода. Видео

В заповеднике отметили, что сегодня на озере царит тиха и пасмурная погода.
Прибрежные волны смирно бьются о камни.
Ранее сообщалось, что в алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
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В алтайском заповеднике показали тихие волны Телецкого озера.
В заповеднике отметили, что сегодня на озере царит тиха и пасмурная погода.
Прибрежные волны смирно бьются о камни.
Ранее сообщалось, что в алтайском заповеднике продолжают появляться единичные первоцветы.
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