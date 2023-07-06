На улице Мало-Тобольская 8 июля в честь всероссийского Дня семьи, любви и верности пройдет большая ярмарка “Здоровое поколение!”

Вас ждет самое разнообразное наполнение от алтайских производителей: душистый мед, целебные чаи и бальзамы, вкусные и полезные сладости, БАДы, косметика, спортивное питание, пантовая продукция, лимонады и безалкогольные коктейли, а также молочная продукция от крупных Алтайских предприятий и сыры из частных сыроварен!

Также мы не забыли про детей — с 13:00 до 19:00 будет проходить детская анимационная программа со сладкими призами! Гости ярмарки смогут приобрести сладкую вату, мягкое мороженое, карамельные яблоки и другие любимые с детства сладости.

На большой сцене пройдёт концертная программа: танцы, песни, музыка и флешмоб! Пойте, танцуйте и отдыхайте вместе с барнаульскими исполнителями!

“Хлеба” к зрелищам с удовольствием предоставят барнаульские предприниматели. Вы сможете отведать шашлыки и плов, сэндвичи и хот доги, блюда на гриле, пироги, пиццу и роллы, а также самых настоящих РАКОВ.

Не забудьте принять участие в РОЗЫГРЫШАХ ПРИЗОВ от алтайских предприятий! Призы и сертификаты уже ждут вас!

8 июля с 13:00 до 21:00 улица Мало-Тобольской!

Ярмарка “Здоровое поколение” — приходите с семьей и отпразднуйте День семьи, любви и верности вкусно, весело и с пользой!

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