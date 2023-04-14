16 апреля
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Жизнь

На территории Алтайского края не будут утилизировать отработанные агрохимикаты

Пестициды начнут вывозить с территории Алтайского края и утилизировать за пределами региона в 2025 году, сообщает «Бийский рабочий».

Крысиный яд.
Крысиный яд.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Информацию подтвердили в Минприроды.

Хранение отработанных агрохимикатов обсудили на рабочем совещании в Бийске. На нем присутствовал гендиректор «Алтайагрохимсоюза», на площадке которого уже хранят пестициды и куда продолжат их привозить.

Это место уже более 17 лет используют для складирования химикатов, пока их активно применяли в сельском хозяйстве, поэтому площадка приспособлена.

Все отработанные пестициды будут свозить туда, а затем отправлять за пределы Алтайского края. Утилизировать их на территории Бийска не будут.

Начало вывоза веществ запланировали на 2025 год.

Ранее плесневелые грибы и пестициды обнаружили в 60% лимонадах «Тархун» и упаковках томатного сока.

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