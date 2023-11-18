19 ноября
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Жизнь

На свободу вышел один из самых известных киллеров

Из колонии строгого режима в поселке Монино отпустили легендарного киллера 90-х Александра Пустовалова, сообщает РИА Новости.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Пустовалов отсидел 24 года. До тюрьмы хотел служить в ОМОНе, однако мечта не сбылась.

На счету у киллера 22 доказанных убийства.

Прозвище Пустовалова - Саша Солдат. Когда его спросили, зачем он убивал людей — подозреваемый ответил, что он солдат и это "его работа".

А за регулярное расчленение своих жертв его прозвали мясником.

Самым знаменитым убийством Солдата стала ликвидация другого знаменитого киллера — Александра Солоника. Он улетел в Грецию после побега из тюрьмы и планировал расправиться с боссом Пустовалова.

Ранее мы рассказывали, как прилежный на вид житель Бийска оказался маньяком с характерным почерком.

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