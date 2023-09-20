21 сентября
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Жизнь

На скандал с общежитиями ректору алтайского вуза ответила прокуратура

Прокуратура внесла представление ректору АлтГУ Сергею Бочарову за короткие договоры найма мест в общежитиях, сообщил в своем Telegram-канале руководитель Ассоциации активистов студенческих общежитий Андрей Король.

Главный корпус АлтГУ, университет.
Главный корпус АлтГУ, университет.
Анна Зайкова.

Ассоциация активистов студенческих общежитий при Всероссийском студсоюзе подала жалобы в краевую и городскую прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что в конце августа текущего года вуз заключил 1162 договора найма жилых помещений со студентами всего на 10 месяцев.

Это нарушает действующее законодательство, согласно которому договоры со студентами должны заключаться на весь период обучения. Это же следует и из Положения о студенческом городке АлтГУ.

Ректору университета Сергею Бочарову внесли представление об устранении нарушений.

Ранее в АлтГУ объяснили нехватку мест в общежитиях для местных студентов.

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