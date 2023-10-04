На российских заправках установили ограничения по бензину

Жители Челябинска пожаловались, что не могут купить бензин с 20 сентября: на трех заправках в городе отсутствовал как минимум один из видов топлива, а также стояло ограничение до 10 литров на автомобиль.

Территориальный орган антимонопольной службы РФ совместно с региональными органами власти провели мониторинг наличия топлива.

В ходе проверки снижения запасов топлива не выявили, ограничение на продажу топлива потребителям сняли.

Ранее в Алтайском крае работников станции судили за хищение 23 тонн дизельного топлива.