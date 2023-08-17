На проспекте Ленина временно изменят схему движения из-за ремонта тепловых сетей

В связи с проведением ремонта тепловых сетей на проспекте Ленина в центре Барнаула будет временно изменена схема движения транспорта, начиная с 18 августа, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Данный вопрос обсудили 16 августа на выездном совещании по подготовке теплосетевого хозяйства краевой столицы к предстоящему осенне-зимнему сезону, которое провел глава города Вячеслав Франк.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин, главы Железнодорожного и Октябрьского районов Андрей Курышин и Юрий Асеев, директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс, а также председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко.

Ремонт тепловых сетей на проспекте Ленина. фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула

На месте проведения работ градоначальник ознакомился с тем, как осуществляет ремонт на участке тепловой сети на пересечении улицы Брестской и проспекта Ленина, где реконструируют магистральную тепловую сеть диаметром 300 миллиметров общей протяженностью 300 метров. Перекладка этого участка сети потребует перекрытия движения по проспекту Ленина.

Ремонт тепловых сетей на проспекте Ленина. фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула

Как подчеркнул Вячеслав Франк, подготовка к отопительному сезону в краевой столице идет согласно графику.

В целом в 2023 году на объекты теплосетевого хозяйства города направлено более 3 млрд рублей. Проводятся масштабные работы по ремонту и реконструкции тепловых сетей. Хотел бы поблагодарить руководство и специалистов Барнаульской теплосетевой компании за организацию этой работы. Ежегодно увеличивается объем ремонтных работ, чтобы обеспечить надежную и стабильную работу в отопительный период. Обращаюсь к барнаульцам – надо проявить терпение и понимание к временными неудобствам, связанными с перекрытием проспекта Ленина, – подчеркнул глава города.

По информации администрации города, движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской будет перекрыто с 21:00 18 августа до утра 21 августа. Движение по четной стороне – с 21:00 25 августа до 28 августа.

Ремонт тепловых сетей на проспекте Ленина. фото предоставлено пресс-службой Администрации г. Барнаула

По словам директора теплосетевого подразделения СГК Александра Гросса, на участке работают две бригады по шесть человек и три единицы техники.

На этом участке мы меняем 600 метров трубопровода, полностью верхние и нижние железобетонные лотки, все неподвижные опоры, тепловые камеры и запорную арматуру. Предстоит достаточно серьезный объем работы, в том числе по замене изношенного участка под проспектом Ленина. Для этого необходимо перекрыть движение сначала по нечетной стороне, потом по четной. Заранее приносим барнаульцам свои извинения за неудобства, постараемся выполнить работы в максимально сжатые сроки, для этого готовы и материалы, и люди, и техника, – уточнил он.

На время перекрытия нечетной проезжей части проспекта Ленина с 18 августа до 21 августа движение автобусов будет организовано по следующей схеме.

При движении в сторону площади имени Баварина по маршрутам №№1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144: площадь Октября – улица Советская – проспект Комсомольский – улица Молодежная – проспект Ленина, далее по маршрутам, обратно без изменений.

На время перекрытия четной проезжей части проспекта Ленина с 25 августа по 28 августа движение также будет организовано по измененной схеме.

При движении в сторону площади Октября по маршрутам №№1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144: проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Комсомольский – улица Советская, далее по маршрутам, обратно без изменений.