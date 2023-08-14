15 августа
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Жизнь

На продавца арбузов напали с ножом. Подробности

В Петербурге покупатель напал с ножом на продавца, потому что тот отказался делать скидку на арбуз.

Арбузы на Новом рынке.
Арбузы на Новом рынке.
Дарья Беркетова

По данным телеграмм канала SHOT, раненого 46-летнего продавца фруктов нашли покупатели в магазине на проспекте Художников.

Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию в тяжелом состоянии, диагностировали колото-резаную рану и проникающее ранение живота.

В момент госпитализации раненый находился в сознании и смог воссоздать хронологию событий.

В фруктовый павильон зашел блондин и попросил скидку на арбуз, после отказа покупатель достал нож и напал на продавца.

Убежал нападавший без арбуза. Сейчас его ищет полиция.

Ранее было задержано двое подозреваемых в нападении на парня из-за цвета волос.

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