На продавца арбузов напали с ножом. Подробности

В Петербурге покупатель напал с ножом на продавца, потому что тот отказался делать скидку на арбуз.

По данным телеграмм канала SHOT, раненого 46-летнего продавца фруктов нашли покупатели в магазине на проспекте Художников.

Скорая помощь доставила пострадавшего в реанимацию в тяжелом состоянии, диагностировали колото-резаную рану и проникающее ранение живота.

В момент госпитализации раненый находился в сознании и смог воссоздать хронологию событий.

В фруктовый павильон зашел блондин и попросил скидку на арбуз, после отказа покупатель достал нож и напал на продавца.

Убежал нападавший без арбуза. Сейчас его ищет полиция.

Ранее было задержано двое подозреваемых в нападении на парня из-за цвета волос.