На Ольгу Бузову подали в суд и требуют миллион евро

На певицу и телезвезду Ольгу Бузову подали в суд представители бренда ее вина Buzwine. Они требуют взыскать со звезды более миллиона евро. Об этом сообщает Telegram-канал « Mash на мойке».

Бузова накануне разорвала контракт на использование своего имени и лица для собственного бренда вина Buzwine.

Представители компании Global Wine Distribution оказались этим недовольны. Виноделам пришлось уничтожить большую партию Buzwine и потерпеть серьезные убытки.

Представители компании подали на Ольгу Бузову в суд. Иск зарегистрировали в Приморском районном суде.

В нюансах конфликта будут разбираться юристы с обеих сторон. Бизнесмены требуют 1,15 млн евро за недополученную прибыль и еще 1,5 млн рублей, чтобы покрыть расходы на утилизацию.

Ранее фанаты Филиппа Киркорова страшно обиделись на звезду из-за его любви к Новосибирску.