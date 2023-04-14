На Ольгу Бузову подали в суд и требуют миллион евро

Бузова накануне разорвала контракт на использование своего имени и лица для собственного бренда вина Buzwine.
Представители компании Global Wine Distribution оказались этим недовольны. Виноделам пришлось уничтожить большую партию Buzwine и потерпеть серьезные убытки.
Представители компании подали на Ольгу Бузову в суд. Иск зарегистрировали в Приморском районном суде.
В нюансах конфликта будут разбираться юристы с обеих сторон. Бизнесмены требуют 1,15 млн евро за недополученную прибыль и еще 1,5 млн рублей, чтобы покрыть расходы на утилизацию.
Ранее фанаты Филиппа Киркорова страшно обиделись на звезду из-за его любви к Новосибирску.