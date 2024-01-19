На Новом мосту в Барнауле освятили воду

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил великое освящение воды на Оби, сообщает " Катунь 24 ".

Святой воды можно набрать у Нового моста, и там же погрузиться в купель.

На месте также работают две раздевалки.

Ранее стало известно, где в Алтайском крае построили купели на Крещение.

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