На Новом мосту в Барнауле освятили воду

Святой воды можно набрать у Нового моста, и там же погрузиться в купель.
На месте также работают две раздевалки.
Ранее стало известно, где в Алтайском крае построили купели на Крещение.
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Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил великое освящение воды на Оби, сообщает "Катунь 24".
Святой воды можно набрать у Нового моста, и там же погрузиться в купель.
На месте также работают две раздевалки.
Ранее стало известно, где в Алтайском крае построили купели на Крещение.
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