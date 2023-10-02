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Жизнь

На 88-м году ушел из жизни Виталий Александрович Сафронов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС

Сафронов ушел из жизни на 88-м году жизни, 30 сентября, сообщает пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

На 88-м году ушел из жизни Виталий Александрович Сафронов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС.
На 88-м году ушел из жизни Виталий Александрович Сафронов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС.
пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ

Виталий Сафронов один из немногих руководителей, которые не бросил партию в «лихие 90-е». В трудных условиях он задавал партийные организации. В руководстве КПРФ Сафронова высоко ценили.

"Для всех друзей и товарищей, членов КПРФ и сторонников партии в Алтайском крае Виталий Александрович навсегда останется образцом истинного коммуниста, безгранично преданным великому делу".

Прощание состоится 3 октября с 10:00 до 13:00 в прощальном зале "Харон": Барнаул, ул. Брусничная, 1.

Ранее стало известно, что скончался легендарный политик и экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук.

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