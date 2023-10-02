На 88-м году ушел из жизни Виталий Александрович Сафронов, первый секретарь Алтайского крайкома КПСС.

Виталий Сафронов один из немногих руководителей, которые не бросил партию в «лихие 90-е». В трудных условиях он задавал партийные организации. В руководстве КПРФ Сафронова высоко ценили.
"Для всех друзей и товарищей, членов КПРФ и сторонников партии в Алтайском крае Виталий Александрович навсегда останется образцом истинного коммуниста, безгранично преданным великому делу".
Прощание состоится 3 октября с 10:00 до 13:00 в прощальном зале "Харон": Барнаул, ул. Брусничная, 1.
Ранее стало известно, что скончался легендарный политик и экс-министр сельского хозяйства Александр Назарчук.