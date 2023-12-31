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Жизнь
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На курорте Сбера Манжерок открылся «Снежный город»

Великолепие льда, света и музыки. В горах Алтая сегодня открылся уникальный «Снежный город» — мультимедийный проект, аналогов которому нет во всей Сибири.

«Снежный город».
«Снежный город».
Сбер

На курорте Сбера «Манжерок» появился настоящий «Снежный город». Общая площадь сказочной территории 60 000 кв. м. Он полностью выполнен изо льда и снега. На строительство потребовалось более 2200 м³ льда — это около 4 400 ледовых плит, которые специально привезли из высокогорных озер, находящихся на границе России и Монголии.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:



«2023 год стал для Горного Алтая и Манжерока особенным — в этом году Сбер открыл здесь всесезонный курорт. В стране появился новый туристический объект мирового уровня. Еще один подарок, который мы делаем в уходящем году, — это Снежный город. Нам удалось в рекордные сроки построить самый большой в России ледовый комплекс. Всего две недели потребовалось мастерам, чтобы соорудить башню высотой 14 метров, окружённую 5-тиметровыми стенами и мультимедийными локациями».



Снежный город — это удивительный и волшебный мир с ледяным замком, живописным катком, веселой анимационной программой и фестивалем скульптур. 45 ледовых скульптур, расположенных по всей территории Снежного города, рассказывают о мифах, легендах и природе Алтая. Для самых маленьких гостей работает отдельная детская ледяная площадка.

В вечернее время локация сказочно преображается. Яркое световое шоу раскрывает главную тайну. Здесь каждые полчаса проходят мультимедийное шоу. Также на территории «Снежного города» работают два катка. Общая площадь которых составляет 9 000 кв.м.

Отметим, на курорте Сбера «Манжерок» в новом зимнем сезоне много новшеств. В начале декабря здесь открылся бульвар с ледовыми скульптурами. К зимнему сезону на курорте построено ещё 7 км трасс, и сегодня общая протяжённость трасс достигла 30 км. Если прошлой зимой «Манжерок» принял 135 тыс. гостей, то в этом сезоне их ожидается более 160 тыс. На курорте работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и в целом созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.

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