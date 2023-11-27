На круги своя. С 1 декабря в Барнауле возобновят движение общественного транспорта по прежним маршрутам

Долгожданное открытие путепровода на проспекте Ленина в Барнауле позволит возобновить движение общественного транспорта по прежним маршрутам.

С 1 декабря в Барнауле возобновят движение общественного транспорта по прежним маршрутам.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, мост на Новом рынке откроют для проезда личного транспорта во второй половине дня 30 ноября.

Так как запуск движения по путепроводу возобновится в середине дня, потребуется время на изменение транспортной схемы общественного транспорта. Чтобы не допустить сбоев в его работе и избежать неудобств для пассажиров работа общественного транспорта по прежним маршрутам возобновится с 1 декабря, — уточнили в мэрии.

С 1 декабря в Барнауле возобновят движение общественного транспорта по прежним маршрутам. Источник: пресс-служба Администрации города Барнаула.

Начиная с 1 декабря, по проспекту Ленина без заезда на проспект Калинина и улицу Аносова будут ходить следующие автобусные маршруты №№ 1, 6, 10, 24, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 144.

Маршрут №76 также будет двигаться без заезда на улицу Аносова. В сторону остановки «Поселок Восточный» автобус будет ехать по проспекту Ленина до остановки «Площадь Октября», затем по проспекту Калинина и по улице Кулагина. В обратном направлении тем же маршрутом.

Троллейбусные маршруты №№ 1 и 7 снова будут ездить до Речного вокзала, а троллейбус №6 до Железнодорожного вокзала.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 4, 7:

Маршрут № 1 будет двигаться от остановки «Пл. Свободы» по проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина до улицы Северо-Западной, затем по проспекту Калинина, Космонавтов, улице Попова до остановочного пункта «Докучаево». В обратном направлении тем же маршрутом.

Маршрут № 3 будет двигаться от остановки «Мкр. Восточный» по улице Кулагина, проспекту Ленина, улице Северо-Западной, Антона Петрова, Малахова, Власихинской, Попова до остановочного пункта «Пивзавод». В обратном направлении тем же маршрутом.

Маршрут № 4 будет двигаться от остановки «Депо №1» по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки «Мкр. Восточный». В обратном направлении тем же маршрутом.

Маршрут № 7 будет ехать от остановки «Кордон» по Змеиногорскому тракту, улице Аванесова, проспекту Красноармейскому, проспекту Строителей и проспекту Ленина до улицы Северо-Западной, затем по улицам Антона Петрова, Попова, Власихинской и Малахова до Депо №3. В обратном направлении тем же маршрутом.

Транспортную доступность проспекта Калинина по-прежнему будут обеспечивать автобусные маршруты №№ 2, 18, 33р, 37, 75, 76, 77, 109 и 109оп.