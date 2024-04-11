На космодроме Восточный запустили с третьей попытки ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Видео

Старт — в 12:00:00 мск.
Необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло.
Это третья попытка запуска.
Дело в том, что 10 апреля выявилась новая техническая неполадка, связанная со сбоем в системе контроля запуска двигателя.
«Скорее всего, это программная ошибка, которая безусловно будет сегодня найдена», — отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Накануне на космодроме Восточный вновь не запустили ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».
Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» планировался на 10 апреля в 12:00:00 мск.
В последний момент пуск вновь отменили.
И 9 апреля за две минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5».
Проект
«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.
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