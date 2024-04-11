12 апреля
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Жизнь

На космодроме Восточный запустили с третьей попытки ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Видео

На космодроме Восточный решением госкомиссии первая ракета космического назначения «Ангара-А5» допущена к заправке и пуску 11 апреля, сообщает «Роскосмос».

Первая ракета-носитель «Ангара-А5».
Первая ракета-носитель «Ангара-А5».
Роскосмос

Старт — в 12:00:00 мск.

Необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло.

Это третья попытка запуска.

Дело в том, что 10 апреля выявилась новая техническая неполадка, связанная со сбоем в системе контроля запуска двигателя.

«Скорее всего, это программная ошибка, которая безусловно будет сегодня найдена», — отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Накануне на космодроме Восточный вновь не запустили ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».

Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» планировался на 10 апреля в 12:00:00 мск.

В последний момент пуск вновь отменили.

И 9 апреля за две минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5».

Проект

«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.

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