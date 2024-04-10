Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» планировался на 10 апреля в 12:00:00 мск.
В последний момент пуск вновь отменили. Пока вновь — на 24 часа.
Проект
«Ангара-А5» — первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после распада СССР.
Отмена пуска
9 апреля за две минуты до старта отменили пуск ракеты «Ангара-А5».
В последний момент пуск ракеты был отменен.
«Отбой пуска», — прозвучала команда на космодроме.
Приказано подготовиться к стоянке сроком в 24 часа. Пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен на 10 апреля по техническим причинам, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Самое важное - в нашем Telegram-канале