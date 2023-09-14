На картине XIX века заметили известного режиссера Никиту Михалкова.

В картине «Взятие снежного городка» люди разглядели режиссера Никиту Михалкова. Усатый мужчина в шубе - так прозвали похожего персонажа.
На самом деле сходство не случайно. Художник работал над картиной в Красноярске. Там ему позировали знакомые и родные. Мужчина в шубе - это младший брат художника Александр Суриков.
Оказалось, что старшая дочь художника вышла замуж за художника Петра Кончаловского. А кинорежиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков - правнуки Василия Сурикова.
Игру «снежные городки» раньше всегда утраивали на Масленицу. Сначала строили крепость, потом делились на две команды и устраивали борьбу до тех пор пока снежный город не рухнет.
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