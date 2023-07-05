На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на 95 км

На 95 км в сторону Тихого океана распространился шлейф пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке. Высота пепельного шлейфа — 3 км над уровнем моря, сообщил ТАСС.

Кроме того, с 23 июня продолжается извержение Ключевского вулкана. Ночью можно увидеть, как он выбрасывает лаву.

Пеплы вулканов могут быть опасны для экосистем, человека и животных, а также для транспорта, малой авиации. Около Шивелуча такие пеплы появляются часто из-за отсутствия осадков.

Вулкан Шивелуч находится в 50 км к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Мощное извержение вулкана произошло 11 апреля 2023 года. Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 20 км над уровнем моря. Вот как это было:

Камчатские предприниматели даже продавали пепел.