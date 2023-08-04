5 августа
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Жизнь

На гребном канале построят пешеходную дорожку за 38 млн рублей

На барнаульском гребном канале построят новый подъезд к месту старта на дистанции 1 км. Новый проезд будет предназначен для пешеходного движения.

Деревянный пешеходный мост возле Кассационного суда в Кемерове.
Деревянный пешеходный мост возле Кассационного суда в Кемерове.
vk.com/tsivilev42.

"Подобные работы мы уже проводили перед этапом Кубка мира по гребле. Сейчас правительством принято решение продлить дорогу до старта, но уже в скромном варианте, без асфальта. Там идет намыв песка, чтобы поднять уровень. Основание будет щебеночное, также предстоит сделать укрепление откоса" - рассказывает руководитель "Алтайавтодора".

Работы должны быть завершены до проведения международных соревнований – "Алтайской регаты".

Также отмечается, что всего в этих стартах примут участие около 400 спортсменов из 16 стран мира, в том числе победители и призеры чемпионатов мира, сообщает Толк.

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