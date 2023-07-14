На десяти улицах Барнаула обновят освещение за 14 млн рублей

Сразу десять барнаульских улиц обзаведутся новым освещением за немалую сумму, следует из информации на портале "Госзакупок".

Работы должны начаться сразу после подписания контракта подрядчиком.

Ответственного за установку освещения определят уже 20 июля.

Работы должны закончить не позднее 27 октября. На это выделят 14 млн 149 тыс. рублей.

Новые фонарные столбы можно ждать в микрорайоне "Авиатор" и в поселке Центральный по следующим адресам:

ул. Алтайская (от ул. Театральной до ул. Российской);

ул. Театральная, (от ул. Смоленской до ул. Августовской);

ул. Августовская, (от ул. Театральной до пер. Липового);

ул. Тверская, (от ул. Августовской до ул. Смоленской);

ул. Зеркальная, (от ул. Августовской до ул. Смоленской);

ул. Дружбы, (от ул. Театральной до ул. Смоленской);

ул. Чернышевского, (от пр. Комсомольского до ул. Промышленной);

ул. Сахалинская, (от ул. Центральной до дома №45 по ул. Сахалинской);

ул. Августовская, (от ул. Театральной до ул. Московской);

ул. Московская, (от ул. Августовской до пер. Проходного).

Ранее в алтайском селе во время ремонта обрушился лицей.