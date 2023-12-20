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Жизнь

На Чуйском тракте в Алтайском крае временно ограничат движение транспорта

В Алтайском крае 20 декабря временно ограничат движение транспорта из-за военных колон. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Отмечается, что движение перекроют с 19:00 минут до 20:30 минут по маршруту «Налобиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» (270 км)».

Время и маршрут могут изменить.

Ранее сообщалось, что в Барнауле состоялось открытие парка "Центральный".

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