На что обратить внимание 12 декабря: приметы и традиции Парамона Зимоуказателя

На Руси 12 декабря отмечали Парамонов день, которого еще прозвали как Парамоном Зимоуказателем. Православная церковь вспоминает святого мученика Парамона.

Традиции Парамона Зимоуказателя

Люди верили, что 12 декабря зима приходит в медвежьей шкуре и гуляет по крышам домов. Она будит хозяев домов, чтобы те успели затопить печь.

Печь зимой становилась главным оберегом дома. Она дарила важное тепло в суровые морозы, на ней можно было приготовить горячее кушанье. Потому печка была окружена различными поверьями.

Так считали, что за печкой живет хозяйственный и добрый дух воструха. Он следит, чтобы в доме ничего не пропало и не даст вору скрыться. А еще оберегает молодых девушек, их красоту и непорочность.

В этот день было принято ходить по соседям и друзьям и просить взаймы. Одалживали все, что угодно: еду, деньги, какую-то мелочь. Тот человек, который сможет взять что-нибудь в долг, будет весь год счастливым, здоровым и везучим.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Что нельзя делать 12 декабря?

В этот день не стоит подметать или мыть пол - а то вместе с мусором можно вымести из дома финансовое благополучие и счастье.

Запрещено идти на поводу вредных привычек.

Не стоит подписывать важные документы и заниматься финансовыми переговорами - иначе все сделки сорвутся.

Нельзя в Парамонов день стричь волосы детям младше 12 лет – можно состричь весь ум.

Девушка зимой. СС0

Приметы Парамонова дня