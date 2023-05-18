На борьбу с коноплей в Барнауле готовы потратить сотни тысяч рублей

Итоги тендера на уничтожение дикорастущей конопли в Барнауле будут подведены 19 мая. В 2023 году администрация города готова выделить на эти цели 430 тыс. рублей.

из открытых источников в интернете

Раньше денег выделяли меньше

В 2022 году на борьбу с растениями выделялось 397,3 тыс. рублей, однако подрядчик взялся за 198 тыс. Годом ранее стартовая цена составляла 409,3 тыс. рублей, но подрядчик снизил ее до 227,1 тыс.

Новый контракт планируется заключить на срок до конца 2023 года, однако де-факто дикорастущую коноплю подрядчик должен уничтожить уже летом.

Кошелек, долги. СС0

Как будут уничтожать коноплю в Барнауле

В ходе конкурсной процедуры поступил вопрос о способах уничтожения наркосодержащей растительности:

Добрый день, просим уточнить, после покоса дикорастущей конопли, каким образом необходимо ее уничтожить? Сжигать, вывозить на ТБО или другим?

В ответ указано, что это можно делать любым технически доступным способом, исключающим возможность незаконного оборота остатков, соблюдая все правила безопасности.

Дым. СС0

Где будут ликвидированы посевы

В открытом доступе размещен документ, в котором указаны точные адреса расположения посевов. Всего в списке содержится 66 адресов. Они находятся во всех районах Барнаула, включая пригородные поселки.