На "бешеные" пробки пожаловались барнаульцы

Утром 6 октября многие опоздали на работу, вероятно. Причина - пробки.
Тяжелая ситуация на Павловском тракте, на пр. Калинина, на ул Цеховой, на 2-й Строительной.
Ну, а пробку на ул. Советской Армии и вовсе назвали бешеной.
Барнаульцы пожаловались на затор на ул. Советской Армии в сторону пр. Строителей.
Утром 6 октября многие опоздали на работу, вероятно. Причина - пробки.
Тяжелая ситуация на Павловском тракте, на пр. Калинина, на ул Цеховой, на 2-й Строительной.
Ну, а пробку на ул. Советской Армии и вовсе назвали бешеной.
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