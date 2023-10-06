8 октября
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Жизнь

На "бешеные" пробки пожаловались барнаульцы

Барнаульцы пожаловались на затор на ул. Советской Армии в сторону пр. Строителей.

Пробки, дороги, заторы.
Пробки, дороги, заторы.
unsplash.com.

Утром 6 октября многие опоздали на работу, вероятно. Причина - пробки.

Тяжелая ситуация на Павловском тракте, на пр. Калинина, на ул Цеховой, на 2-й Строительной.

Ну, а пробку на ул. Советской Армии и вовсе назвали бешеной.

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