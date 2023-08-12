На барнаульской телемачте включат праздничную иллюминацию. Откуда и когда смотреть

Это случится 12 августа в 21:00. В этот день телемачте исполнится 60 лет.

Увидеть нарядную телемачту можно с нескольких точек: на Змеиногорском тракте со стороны садов, в начале ул.Аванесова при подъеме на гору, на ул.Фомина (район перинатального центра «Дар»), в районе новостроек — с последних этажей многоэтажек, а также с высоток (например, ТЦ «Гулливер»).

Между тем Алтайское телевидение началось как телевидение Барнаула в 1956 году. Местом для телестудии был выбран первый этаж жилого дома на пр.Ленина, 78. Во дворе дома была построена 37-метровая вышка.

10 августа 1963 года ввели в строй новый телецентр с вышкой, комплексом зданий, новым оборудованием.