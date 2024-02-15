На алтайской трассе сняли ограничения движения

С 13:00 минут ограничения сняли для всех видов транспорта на автодороге К-18 «Алейск – Чарышское».
Ранее в Алтайском крае перекрывали трассы в связи с ухудшением погодных условий.
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Двигаться по трассе могут все виды транспорта, сообщает "ГИБДД 22".
С 13:00 минут ограничения сняли для всех видов транспорта на автодороге К-18 «Алейск – Чарышское».
Ранее в Алтайском крае перекрывали трассы в связи с ухудшением погодных условий.
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