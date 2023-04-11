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Жизнь

На Алтай-Коксе провели «Неделю здоровья»

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошла «Неделя здоровья». Это традиционный цикл мероприятий накануне всемирного Дня здоровья, который отмечается в апреле.

На Алтай-Коксе провели «Неделю здоровья».
На Алтай-Коксе провели «Неделю здоровья».
Фото предоставлено компанией «Алтай-Кокс».

Металлурги участвовали в офлайн мероприятиях на заводе и в онлайн активностях на корпоративном портале.

Всю неделю на портале проходили фотоконкурсы: «Как ЗОЖ изменил меня: фото до и после» и «Детские ЗОЖ-блюда». Каждый день сотрудников приглашали на вебинары о здоровом образе жизни: о правильном питании, борьбе с курением, методах борьбы со стрессом.

ЗОЖ-консультанты из числа сотрудников Алтай-Кокса провели тренировки по северной ходьбе и фитнесу — показали несложные упражнения для всех желающих металлургов.

В здравпункте завода можно было получить бесплатную консультацию невролога и терапевта, сделать ЭКГ, узнать свой уровень глюкозы и холестерина.

В заводской столовой всю неделю шел «Марафон Здорового питания». Сотрудникам предлагали специальные комплексные обеды.

Укрепление здоровья сотрудников — одна из приоритетных задач социальной политики Алтай-Кокса. Все сотрудники застрахованы по программам добровольного медицинского страхования, обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение и т.д.

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