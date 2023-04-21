22 апреля
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Жизнь

На Алтай-Коксе прошла Неделя безопасности дорожного движения

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) организовали Неделю безопасности дорожного движения. Ежегодная акция Группы НЛМК направлена на привлечение внимания сотрудников и подрядных организаций к правилам безопасного поведения на дороге.

На Алтай-Коксе прошла Неделя безопасности дорожного движения.
На Алтай-Коксе прошла Неделя безопасности дорожного движения.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Всю неделю для сотрудников проходили викторины и онлайн тренинги по безопасности дорожного движения. Проводили рейды по проверке соблюдения автомобилистами правил движения, парковки и скоростного режима. Пешеходам напомнили правила дорожного движения с помощью информационных листовок. На корпоративном портале запустили конкурс «Мои правила безопасности», где дети металлургов рисуют, читают стихи, делают поделки и снимают видео на тему правил дорожного движения.

Мы все являемся участниками дорожного движения и от наших действий зависит собственная безопасность и безопасность окружающих. В этом году мы постарались максимально привлечь внимание к этой теме не только сотрудников наших предприятий, но и представителей подрядных организаций, чтобы поделиться с ними лучшими практиками Группы НЛМК, — рассказал директор по ОТ и ПБ Группы НЛМК Павел Захаров.

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