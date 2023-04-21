На Алтай-Коксе прошла Неделя безопасности дорожного движения.

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК ) организовали Неделю безопасности дорожного движения. Ежегодная акция Группы НЛМК направлена на привлечение внимания сотрудников и подрядных организаций к правилам безопасного поведения на дороге.

Всю неделю для сотрудников проходили викторины и онлайн тренинги по безопасности дорожного движения. Проводили рейды по проверке соблюдения автомобилистами правил движения, парковки и скоростного режима. Пешеходам напомнили правила дорожного движения с помощью информационных листовок. На корпоративном портале запустили конкурс «Мои правила безопасности», где дети металлургов рисуют, читают стихи, делают поделки и снимают видео на тему правил дорожного движения.