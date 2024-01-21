На Алтае женщина убила своего брата ножом

Как сообщает "КП Барнаул", 48-летняя женщина была задержана в Республике Алтай. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему брату, который в результате скончался.
Утром 17 января между родственниками произошел конфликт, мужчина был очень пьян. Во время ссоры обвиняемая нанесла брату удар ножом в область живота.
Мужчина скончался вечером в больнице.
В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
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